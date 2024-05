A Cannes svelato il volto del giovane Leopardi

Leonardo Maltese già vincitore del Premio Mastroianni a Venezia 2022 con Il signore delle formiche e poi apprezzato in Rapito di Marco Bellocchio sarà il giovane Giacomo Leopardi nella fiction diretta da Sergio Rubini e destinata a Raiuno.

Le prime immagini sono state mostrate oggi a Cannes dal regista nello spazio delle Marche Film Commission all'Italia Pavillon.

L'idea di base di Giacomo Leopardi vita e amori del poeta è di offrire soprattutto a un pubblico giovane un ritratto sfaccettato di una delle più grandi personalità della cultura italiana, ma prima di tutto un ragazzo, un sognatore (poi deluso), un innamorato, un intellettuale in anticipo sul suo tempo.

Nel ricco cast figurano anche Alessio Boni, Valentina Cervi, Alessandro Preziosi e Giusy Buscemi (nel ruolo della musa di Leopardi, Fanny Targioni Tozzetti).

La film commission delle Marche ha reso possibile a Sergio Rubini di girare nei veri luoghi in cui il poeta crebbe da Recanati al colle dell'Infinito. (Ansa).



