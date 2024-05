Turci e Di Domenico conducono finali di Musicultura a Macerata

Saranno Paola Turci e Carolina Di Domenico a condurre le serate finali di Musicultura in programma il 21 e 22 giugno allo Sferisterio di Macerata. Tra gli ospiti annunciati Diodato, Serena Brancale; il giovane chitarrista polacco Marcin, al debutto in Italia dopo avere già conquistato col suo formidabile approccio tecnico e stilistico il pubblico americano e quello di mezza Europa; Filippo Graziani, con all'attivo 'Per gli amici', album composto da otto brani inediti del padre Ivan, da lui arrangiati e interpretati. Il 22 giugno Enzo Avitabile festeggerà a Musicultura, con i Bottari e la formazione al completo, i 20 anni di Salvamm' o munno, il capolavoro discografico che segnò uno snodo fondamentale nel viaggio artistico dell'artista, considerato il re della world music made in Napoli. Tra gli ospiti delle Controra, rassegna pomeridiana di appuntamenti gratuiti Fabio Concato, Cochi Ponzoni, Gigliola Cinquetti, Mimmo Locasciulli, Luigi Sbriccoli. "Presto comunicheremo il programma completo, qualche ospite non lo annunceremo proprio, lasceremo che sia il pubblico a scoprirlo la sera stessa vedendolo comparire sul palco - commenta il direttore artistico Ezio Nannipieri -. Ringrazio i finalisti in concorso e invito a seguirli con attenzione: la meritano". Nel frattempo, le 18 canzoni finaliste sono diffuse quotidianamente nell'ambito de La nota del giorno, il programma radiofonico di John Vignola e più in generale sono entrate nella rotazione musicale di Rai Radio1, la radio ufficiale di Musicultura, media partner del Festival insieme a Rai 2, RaiTgR, Rainews24, RaiNews.it, Rai Italia e RaiPlay. I brani dei 18 finalisti sono attualmente al vaglio del Comitato Artistico di Garanzia, che designerà gli otto vincitori che si esibiranno allo Sferisterio di Macerata il 21 e 22 giugno. La somma dei voti del pubblico delle due serate consacrerà il vincitore assoluto della XXXV edizione di Musicultura, al quale andrà il Premio Banca Macerata di 20mila euro.

Il Comitato Artistico di Garanzia di Musicultura quest'anno è composto, tra gli altri, da Francesca Archibugi, Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Diego Bianchi, Francesco Bianconi, Luca Carboni, Guido Catalano, Ennio Cavalli, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Dardust, Teresa De Sio, Giorgia, Mariangela Gualtieri, La Rappresentante di Lista, Dacia Maraini, Ermal Meta, Mariella Nava, Piero Pelù, Vasco Rossi, Ron, Enrico Ruggeri, Tosca, Paola Turci, Roberto Vecchioni e Sandro Veronesi.



