Fratoianni, 'Europa con pace, ecologia e lotta a diseguaglianze'

"L'Europa per noi che siamo europeisti si gioca il suo futuro anche con queste elezioni: l'Europa ci sarà se ci sarà l'Europa della pace, della diplomazia, l'Europa della conversione ecologica, l'Europa dei diritti sociali della lotta alla diseguaglianza". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni in tour nelle Marche per l'apertura della campagna elettorale con tappa ad Ancona, dove ha presentato la candidatura di Agnese Santarelli, con Giuseppe Buondonno della segreteria nazionale e Gioia Santarelli segretaria regionale di SI Marche; altri incontri previsti a Pesaro, a sostegno del candidato del centrosinistra Andrea Biancani, Macerata e San Benedetto del Tronto.

"Noi come Alleanza Verdi e Sinistra - ha sottolineato Fratoianni - abbiamo un piano, un progetto, una proposta e abbiamo candidature molto importanti in tutta Italia: da Ilaria Salis, che vogliamo tirare fuori dal buco nero in cui è precipitata da oltre 15 mesi, a Mimmo Lucano, a Ignazio Marino, a Leoluca Orlando per citare solo alcuni dei nostri capilista; qui però abbiamo però Agnese Santarelli che è una straordinaria figura nelle Marche. Nel collegio centrale abbiamo Massimiliano Smeriglio, parlamentare uscente". "Abbiamo una proposta seria, che parla di un'Europa possibile e dell'Europa che non vogliamo.

Non vogliamo l'Europa di Orbàn, noi vogliamo l'Europa dei diritti".



