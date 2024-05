Fratoianni, Genova? 'la politica non aspetti la magistratura'

"Approvare la legge che vieta i finanziamenti di ogni tipo alla politica in ogni forma, alle squadre politiche, ai partiti, alle fondazioni da parte di imprese che abbiano interessi con la pubblica amministrazione".

Da Ancona, in avvio della campagna elettorale con la presentazione della candidatura alle Europee di Agnese Santarelli per Alleanza Verdi e Sinistra, il segretario di Sinistra Italiana ha rilanciato l'appello a tutti i leader politici sulla proposta di legge.

"Il quadro che emerge dalla vicenda di Genova è inquietante - dice all'ANSA Fratoianni -, racconta ancora una volta di rapporti quantomeno opachi, inopportuni. Poi vedremo cosa dirà la magistratura alla fine del suo percorso tra politica e sistema di impresa". "Noi - ricorda il segretario di SI - abbiamo depositato una proposta di legge, sono già diverse legislature che io la ripropongo, che dice una cosa semplice: sono vietati i finanziamenti di ogni tipo alla politica, in ogni forma, a esponenti politici, partiti fondazioni, da parte di imprese che abbiano interessi con la pubblica amministrazione.

Mi sembra una cosa semplice: rilancio, anche da qui, un appello a tutti i leader delle forze politiche di maggioranza e opposizione perché si approvvi questa legge, si può fare un attimo". "L'abbiamo ripristinata ieri, è disponibile, si discuta. - conclude Fratoianni - Occorre che la politica faccia il suo mestiere, non possiamo sempre aspettare che intervenga la magistratura perché la scena che emerge rispetto all'interesse generale quello di cittadini è una scena terribile".



