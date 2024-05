Fratoianni, su Israele 'comunità internazionale alzi la testa'

"Il governo di ultradestra di Benjamin Netanyahu straccia il diritto internazionale e costantemente da molto tempo". Lo ha detto ad Ancona il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni rispondendo all'ANSA sul gesto dell'ambasciatore di Israele all'Onu che ha stracciato in un piccolo tritacarte la Carta Onu per protestare contro una risoluzione sulla Palestina.

"La situazione è un inferno per i civili palestinesi di Gaza che sono vittime di uno sterminio ormai - ha aggiunto Fratoianni - che va avanti da molti mesi. Bisogna impedire che lì si determini un genocidio, bisogna che la Comunità internazionale alzi la testa. Non è possibile - ha proseguito il segretario di SI - che mentre tutti dicono a Netanyahu che non deve entrare a Rafah, Netanyahu entri a Rafah e non succede niente. Servono misure sul piano diplomatico per un cambio di passo per una discontinuità - ha concluso - e servono adesso".



