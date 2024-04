La Generazione Y sceglie le Marche per le proprie vacanze

Il 45,3% dei turisti che vengono nelle Marche appartiene alla cosiddetta 'Generazione Y', ossia tra i 29 e i 43 anni. La Regione registra dati superiori alla media italiana relativamente alle motivazioni di scelta del turista, quali: in primis svago e relax al 36% (mentre in Italia è il 34,3%), a seguire ricchezza del patrimonio culturale con il 33,9% rispetto al 31% valore Italia, interessi enogastronomici al 19% nelle Marche e al 13,5% di media italiana, e infine attività sportive 11,6% (contro il 5% in Italia). Sono questi alcuni dei dati diffusi da Massimiliano Polacco, direttore generale Confcommercio Marche Centrali, diffusi durante gli Stati Generali del turismo 2024 con lo slogan 'Ambasciatori dei valori della Regione Marche', che si sono svolti a Castelfidardo, alla presenza tra gli altri del senatore Udc Antonio De Poli, Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche, di Lucia Albano, sottosegretaria di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, e il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli che ha la delega al turismo. "Uno studio Confcommercio dimostra come potenziare il Turismo abbia poi riflessi positivi anche sull'incremento dell'esportazione di beni e servizi nei confronti di quelle nazioni dalle quali provengono i turisti", il commento del presidente Confcommercio Marche, Giacomo Bramucci. Secondo Polacco "l'importanza del turismo esperienziale è in forte crescita nella nostra regione, così come la ricerca di sport, svago e degustazione di prodotti". In un confronto tra Polacco e Acquaroli si è parlato di digitalizzazione, fattore oggi più che mai centrale per la competitività e la crescita delle Marche, seguito da quello della riqualificazione delle strutture dedicate all'accoglienza, attraverso i fondi messi a disposizione: 15 milioni tra risorse regionali ed europee. Acquaroli ha sottolineato "l'eccellenza di un territorio come quello marchigiano, che grazie alla sua qualità, alla sua bellezza e alla sua eccezionale eterogeneità può attrarre sempre più grandi flussi turistici sia nazionali che internazionali".

Secondo il consigliere regionale di Fdi Carlo Ciccioli, "il turismo è in ascesa grazie alle politiche della giunta Acquarli", ma resta "la zavorra del gap infrastrutturale, anche se tanto è stato fatto in tre anni" di amministrazione regionale a guida centrodestra.



