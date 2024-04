A Comune di Fabriano medaglia d'oro di medico-partigiano Profili

Il 22 aprile 1944 il dottor Engles Profili, medico dei poveri, partigiano, antifascista, protagonista della Resistenza fabrianese, veniva trucidato dopo essere stato arrestato, tenuto prigioniero e torturato dai repubblichini fascisti. Nell'80/o anniversario dell'eccidio, il figlio Vincenzo Profili, anche lui medico, ha voluto rendere omaggio al padre e alla città di Fabriano (Ancona) donando al Comune la medaglia d'oro al merito civile conferita alla memoria il 9 novembre 2005 dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

La cerimonia di consegna si è tenuta questa mattina nella sede Comunale. "Per i fabrianesi 22 aprile significa ricordare e onorare la memoria del dottor Engles Profili, gli ideali per i quali ha vissuto, l'esempio altissimo di generosità nei confronti degli altri, della famiglia, dei più poveri. La lotta per i valori di giustizia e libertà, fino all'estremo sacrificio. A lui è intitolato l'ospedale cittadino, per lui si tiene ogni anno il 22 aprile la cerimonia di commemorazione presso il cippo di Cancelli dove venne trucidato" ha detto la sindaca Daniela Ghergo.

"Il gesto della famiglia Profili è di grande generosità e di altissimo valore simbolico", ha commentato il sindaco, Daniela Ghergo -, Fabriano è legata alla figura del dottoro Profili da sentimenti di rispetto, di orgoglio e profonda gratitudine per la testimonianza resa da un giovane uomo che ha sacrificato la vita per tenere fede agli ideali antifascisti nei quali credeva e sui quali si fonda la nostra Repubblica.", ha concluso.





