Pulizia spiagge libere, recuperate 20 tonnellate di rifiuti

Con l'obiettivo di rendere la città sempre più bella nell'anno di Pesaro2024, Marche Multiservizi potenzia l'attività di pulizia delle spiagge libere del litorale pesarese, grazie all'ausilio di un nuovo mezzo più performante e attento all'ambiente. Nei giorni scorsi avviato un intervento di pulizia delle spiagge libere (Sottomonte, viale Trieste lato Ponente e Baia Flaminia) con il mezzo speciale munito di setaccio selezionatore in grado di raccogliere i materiali abbandonati in spiaggia preservando la sabbia dell'arenile che dunque non viene asportata. L'operazione di pulizia, fa sapere Marche Multiservizi, si concluderà lunedì: intanto sono stati ripuliti circa 60mila metri quadri di spiagge libere e di recuperare circa 20 tonnellate di rifiuti tra sigarette, plastica, materiale legnoso, ramaglie, alghe e vetro. Un intervento che si affianca all'attività ordinaria e che, con l'arrivo della stagione estiva vedrà passaggi periodici dei mezzi di Marche Multiservizi lungo il litorale.

"In un anno speciale per Pesaro, come quello della Capitale della Cultura, abbiamo deciso di potenziare l'attività di pulizia delle spiagge libere grazie all'ausilio di un mezzo che garantisce migliori prestazioni e che ci permette di salvaguardare l'arenile - spiega l'amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli - Lo speciale setaccio selezionatore di cui è dotato infatti ci consente di andare a recuperare solo i materiali che dovremo destinare allo smaltimento preservando la sabbia che dunque non verrà asportata. Pesaro2024 è un'opportunità unica per questo territorio e tutti gli attori coinvolti devono dare il proprio contributo per centrare l'obiettivo. Per questo motivo abbiamo deciso di rafforzare il servizio di pulizia delle spiagge libere così come nei mesi scorsi avevamo annunciato il raddoppio dei cantonieri di quartiere presenti in città per piccoli interventi di pulizia e manutenzione. Resta comunque fondamentale la collaborazione di tutti i cittadini per mantenere la città pulita: sono i piccoli comportamenti quotidiani che possono fare la differenza".



