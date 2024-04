172/o Polizia, ad Ancona agenti delle varie specialità in piazza

A coronamento delle celebrazioni per il 172/o Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato nel pomeriggio, in piazza Cavour ad Ancona e in piazza Roma, presenti i poliziotti della Questura e delle varie specialità, tra cui: un team artificieri, un team di cinofili antidroga, la Polizia stradale ed i poliziotti delle Uopi (Unità operative di primo Intervento) per "regalare momenti di vicinanza e di prossimità alla cittadinanza con l'illustrazione di tutte le attività svolte dai poliziotti. Importanti momenti per avvicinare la cittadinanza e garantire la presenza costante nel nostro territorio della Polizia di Stato, soprattutto in questo momento così importante".

"È importante perseguire sempre - afferma il Questore Cesare Capocasa - l'obiettivo relativo alla sicurezza urbana, definita come il bene pubblico relativo alla vivibilità ed al decoro delle città, sicurezza che deve essere perseguita anche con il contributo congiunto degli Enti territoriali e delle Polizie Locali, attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, la prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria (pianificando interventi di prossimità attraverso la figura del Poliziotto di Quartiere, i servizi ad Alto Impatto ed i gazebo, dove rappresentiamo la nostra attività quotidiana), la promozione del rispetto della legalità, anche mediante iniziative finalizzate a dissuadere ogni condotta illecita, in particolare le occupazioni arbitrarie di immobili o di spazi pubblici e lo smercio di prodotti contraffatti o falsificati." Non solo prossimità, ma anche controlli, fa sapere la Questure, come ogni weekend i poliziotti sono presenti nel centro cittadino e, unitamente ai poliziotti delle Volanti, pattugliano tutte le zone centrali per garantire la sicurezza e la tranquillità pubblica. Nel primo pomeriggio due denunciate: un giovane di circa 19 anni di origine maliana deferito per detenzione di 1,6 grammi di hascisc. Un 40enne di origine peruviana è stato segnalato per ubriachezza molesta.



