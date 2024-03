Concerto Riccardo Muti a Jesi, soprano Mizzi sostituisce Sala

A poche ore dal concerto diretto da Riccardo Muti che domani aprirà a Jesi (Ancona) e il giorno seguente ad Ascoli Piceno le celebrazioni per il 250/o della nascita di Gaspare Spontini, è stata annunciata la sostituzione per motivi di salute del soprano Caterina Sala con Damiana Mizzi, che canterà al suo posto nello Stabat Mater di Pergolesi assieme al contralto Margherita Maria Sala. Mizzi ha già calcato i più importanti palcoscenici italiani: dalla Scala di Milano al Teatro dell'Opera di Roma, fino al Regio di Parma e al Rossini Opera Festival di Pesaro, esibendosi anche sotto la direzione di Muti. A questo proposito aveva dichiarato in un'intervista che "c'è un prima e un dopo Muti, perché anche dopo aver lavorato anche una sola volta con lui non sei più lo stesso e il modo di approcciarti a uno spartito cambia per sempre in modo significativo e positivo".

Confermato il resto del programma con la presenza del soprano Lidia Fridman nell'esecuzione delle due arie di Spontini "No, Re del Cielo" dall'Agnese di Hohenstaufen e 'Toi que j'implore avec effroi' da La Vestale, e la conclusione del concerto con l'Ouverture della Vestale. Al Teatro Pergolesi di Jesi restano solo 100 posti di loggione, mentre al Teatro Spontini di Maiolati Spontini si potrà seguire gratuitamente (fino ad esaurimento posti) il concerto di Jesi in diretta streaming.

Sold out invece il Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA