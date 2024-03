Comunali a Pesaro, verso la candidatura Pd di Biancani

"Con grande compattezza e senso di responsabilità abbiamo deciso di proporre, alla assemblea comunale del Pd e agli alleati, Andrea Biancani come candidato a sindaco per la città di Pesaro" . Lo annuncia il sindaco uscente Matteo Ricci con un post su Facebook, dove appare una foto che lo ritrae insieme a Biancani, vice presidente del Consiglio regionale delle Marche, all'ex presidente della Regione Luca Ceriscioli e al vice sindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini, sinora candidato sindaco in pectore, al segretario dem di Pesaro Giampiero Bellucci e all'assessora comunale Sara Mengucci. "Siamo una grande squadra - aggiunge - e in un riconoscimento reciproco è stato chiesto a Daniele Vimini di proseguire il grande lavoro fatto sulla Capitale della Cultura e a Sara Mengucci di far parte della squadra. La proposta del segretario Bellucci verrà portata all'assemblea comunale del Pd di lunedì 18 marzo alle 21", conclude Ricci.



