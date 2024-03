A Pesaro Marco Lanzi è il candidato sindaco del centrodestra

"Il Centrodestra pesarese e marchigiano è felice di comunicare di aver individuato in Marco Lanzi il candidato sindaco per Pesaro". Lo dichiarano i coordinatori regionali dei partiti del centrodestra: la senatrice Elena Leonardi (Fratelli d'Italia), la deputata Giorgia Latini (Lega Salvini Premier), il deputato Francesco Battistoni (Forza Italia) e Antonio Saccone (Unione di Centro).

Marco Lanzi, ricordano, "è un uomo dello Stato, che in precedenza ha servito come vice commissario di Polizia e che ha dimostrato di avere tutti i requisiti per rappresentare al meglio la coalizione di Centrodestra che governa con successo l'Italia e le Marche". Lanzi "da diverso tempo si sta interessando anche al mondo del sociale, con una particolare attenzione al disagio giovanile studiando pratiche concrete di contrasto al bullismo e al cyberbullismo".

"Sulla sua figura c'è stata una convergenza unanime da tutti i coordinatori cittadini e provinciali, - affermano i coordinatori regionali dei partiti del centrodestra - una convergenza che i coordinatori regionali hanno apprezzato e sposano in sintonia e sinergia. Marco Lanzi è il miglior volto per dare un nuovo slancio a Pesaro, una città cruciale per le Marche dal punto di vista culturale, sociale e infrastrutturale e con un candidato Sindaco credibile come Lanzi il Centrodestra si dimostra pronto - proseguono - a dare una storia nuova a una città e a un territorio che rappresenterà, ancora una volta, un'eccellenza marchigiana nel mondo. Buon lavoro a Marco Lanzi - concludono - e alle liste partitiche e civiche del Centrodestra".



