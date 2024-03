Muti visiterà Maiolati Spontini domenica 17 marzo

Riccardo Muti visiterà domenica prossima 17 marzo Maiolati Spontini, il paese che ha dato i natali e dove ha concluso i suoi giorni Gaspare Spontini. Il direttore d'orchestra,. noto estimatore del compositore marchigiano, deporrà una mazzo di fuori sulla toma del musicista, nella chiesa di San Giovanni. Un legame, quello tra Muti e Maiolati, suggellato dalla cittadinanza onoraria, conferitagli nel 1995. Il maestro tornerà nel Teatro intitolato a Spontini per segnare un'ulteriore tappa, dopo il concerto di sabato sera al Teatro Pergolesi di Jesi, delle celebrazioni italiane ed europee per i 250 anni dalla nascita del compositore. E sarà con la musica che verranno omaggiati Muti e i giovani dell'Orchestra "Luigi Cherubini" dalla cittadina, dove sono davvero tante le testimonianze materiali e i lasciti di Spontini alla sua comunità. Oltre al Teatro, Muti ha voluto inserire nella sua visita un luogo davvero speciale come la tomba del compositore, all'interno della chiesa di San Giovanni, ricavata nell'ospizio istituito proprio per volontà di Spontini e dove il cittadino onorario sarà accolto dagli anziani ospiti della struttura.



