Raccolta fondi a Senigallia per la popolazione di Gaza

Anche da Senigallia (Ancona) arriva un contributo alla popolazione palestinese sotto assedio per l'offensiva di Israele in risposta alla strage del 7 ottobre scorso. Ha avuto un ottimo riscontro l'iniziativa per raccogliere fondi a favore della campagna "Sos Gaza" che si è svolta lo scorso 26 febbraio allo Spazio Comune Autogestito Arvultùra, promosso dagli attivisti senigalliesi assieme a Factory Zero Zero e all'associazione culturale e musicale Casa della Grancetta.

Durante la serata c'è stato il collegamento con un palestinese che è riuscito a mettere in salvo se stesso e la sua famiglia rifugiandosi in Italia: è stato lui a dare molte informazioni su quella che è la reale situazione della popolazione palestinese sotto attacco da parte delle forze israeliane. "Ci ha raccontato dei continui bombardamenti - ha spiegato Simona Buffelli, una delle organizzatrici - ma anche della difficoltà a reperire cibo e acqua, quest'ultima ormai introvabile perché gli aiuti arrivano a singhiozzo. Mancano anche le medicine, gli ospedali non riescono a fornire le cure: è una situazione drammatica".

Tra le testimonianze ci sarebbe dovuto essere anche il racconto di un altro palestinese ma il collegamento è saltato proprio perché era stato annunciato un imminente attacco su Gaza. Alcune esibizioni da parte di artisti e musicisti hanno accompagnato poi la serata, da cui è stato possibile raccogliere oltre 1.400 euro per aiutare la popolazione palestinese tramite la piattaforme on line di raccolta fondi Gofundme.com. "Sappiamo bene che il nostro intervento non è che una goccia nel mare - fanno sapere dallo spazio Arvultùra di Senigallia - ma siamo anche consapevoli che il mare è una moltitudine di gocce".





