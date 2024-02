Centrosinistra Fano, stop polemiche ora proposte per il futuro

"Non intendiamo più rispondere a polemiche di retroguardia, ormai stanche e ripetitive. Vogliamo concentrarci sulle proposte per il futuro di Fano e sul coinvolgimento dei suoi cittadini in un grande e partecipato processo democratico, perché per noi c'è un unico avversario: la destra". Così sulle prossime elezioni a Fano, il Pd, +Europa Liste Civiche, Fano In Comune che affermano ": "per il centrosinistra di Fano il confronto ed il dialogo sono sempre aperti". Per la scelta del candidato a sindaco unitario, dopo il mancato raggiungimento di un accordo per un campo più largo, le quattro forze hanno convocato le primarie il 7 aprile: in corsa quattro assessori della giunta uscente: Cristian Fanesi (Pd), Cora Fattori (+Europa), Etienn Lucarelli (Lista Insieme è meglio) e Samuele Mascarin (lista In Comune). "In questi mesi ci siamo fatti carico collettivamente con generosità e responsabilità, di promuovere in ogni modo il confronto con le forze progressiste all'opposizione del centrosinistra. - affermano le quattro forze - Un impegno al quale abbiamo dato il nostro convinto contributo condividendo a fine novembre 2023 la scelta di sospendere il percorso delle primarie, mettendo a disposizione le nostre proposte programmatiche e anche il ritiro di tutte le candidature pur di facilitare il confronto con tutti gli interlocutori per cercare di creare una alleanza ampia. Da allora, per tre lunghi mesi, abbiamo registrato tanti incontri disertati dalle forze progressiste, attacchi e polemiche pubbliche quasi quotidiane alle politiche dell'Amministrazione comunale, veti e offese rivolte ai candidati alle primarie del centrosinistra e nessuna proposta". Da qui la scelta delle primarie "per la selezione del candidato o candidata migliore per guidare il centrosinistra, battere le destre e vincere le elezioni amministrative 2024, rendendo protagonisti delle scelte migliaia di fanesi. Il centrosinistra che in questi anni nella città ha visto una concreta e positiva collaborazione tra Pd, +Europa e liste civiche che nelle loro diverse declinazioni hanno intrecciato mondi diversi, riuscendo addirittura a contendere alla destra spazi politici ed elettorali che riteneva acquisiti".



