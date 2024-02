Lega Marche, 'Carloni autorevole portabandiera marchigianità'

"Mirco Carloni è una candidatura autorevole da portabandiera della marchigianità in Europa". E' la segretaria della Lega Marche, la deputata Giorgia Latini a ribadire con "orgoglio le potenzialità significative della candidatura al Parlamento Europeo" del deputato fanese. "Per le prossime Europee, la Lega da mesi ha messo a disposizione uno tra i suoi uomini più competenti e carismatici, il presidente della Commissione Agricoltura alla Camera Carloni che da tempo e con proficui risultati si occupa delle tematiche più stringenti della politica europea che sta fortemente penalizzando agricoltura e made in Italy. - afferma - Una scelta che ha trovato e continua a riscontrare consenso diffuso, a partire da agricoltori, imprese, associazioni datoriali di categorie produttive, non solo marchigiane ma del collegio Centro Italia che lo vede autorevole candidato. In bocca al lupo a Carlo Ciccioli ma la sua non è l'unica candidatura che può portare le Marche in Europa". Carloni ha "un curriculum di prestigio" che comprende vice presidenza e assessorato regionale: ha le carte in regola per essere, per dirla con il segretario Salvini, il "portabandiera della marchigianità".

"I prossimi 5 anni - osserva - saranno determinanti per il futuro dell'Europa giunta a un bivio. L'attuale Commissione Europea ha messo al centro dell'agenda green deal e transizione ecologica, ma non gli interessi di cittadini e imprese. L'Europa si occupa di tutto ma non della difesa dei confini ed è quella che con propri provvedimenti mette in difficoltà pescatori, allevatori, agricoltori, cacciatori, imprese. Da assessore prima e da presidente della Commissione Agricoltura, Carloni ben conosce quali e quante follie arrivano dai regolamenti europei: si pensi solo a misure come la riduzione dello sforzo di pesca quando il mercato richiede più pesce e va a chiederlo all'estero a danno delle nostre imprese. La Lega, che combatte da anni non l'Europa, ma le follie dei suoi burocrati conferma la volontà e l'impegno di farlo con le sue armi migliori - conclude Latini - La candidatura di Carloni conferma di volerlo fare con rinnovato vigore e comprovata competenza rivolgendo un'attenzione particolare alle Marche".



