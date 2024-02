Direzione Pd Marche, 'coalizioni ampie e niente dogma primarie'

Direzione Pd marche: "prioritarie coalizioni ampie, no al dogma primarie". La direzione dem regionale si è tenuta nel pomeriggio alla Palombella di Ancona con un focus di seduta sulle elezioni amministrative di quest'anno che, nelle Marche, interesseranno circa 150 Comuni.

"Il Pd è forza responsabile e perno di vera alternativa a questo governo - afferma la Segretaria regionale Chantal Bomprezzi. - È nostra intenzione costruire alleanze ampie a partire dai Comuni.

Questo è il mandato del Partito nazionale, regionale e provinciale ai Circoli coinvolti nelle prossime votazioni, che pure conservano la loro autonomia. Le primarie non sono un dogma, è prioritaria la coalizione ampia".

Bomprezzi ha ringraziato i segretario provinciali per "il grande lavoro svolto sinora dai Segretari provinciali. Dalle loro relazioni sono emersi percorsi virtuosi"; e ha "espresso dispiacere per Fano, dove non è stato sinora possibile aggregare tutto il centrosinistra. l'auspicio è che da entrambe le parti si continui a favorire il dialogo. Su Pesaro credo che ci siano tutte le condizioni, tra cui il superamento del dibattito sul terzo mandato, per accelerare il percorso in atto. Continueremo a dare il buon esempio, creando occasioni di ascolto e dibattito con iscritti e società civile, e cercando punti di contatto con chi voglia costruire un'alternativa alla destra di governo".

La referente regionale delle Donne Democratiche Luisa Cecarini ha ripercorso le tappe verso la candidatura unitaria di Roberta Mori, la cui proclamazione a portavoce nazionale avverrà il 9 marzo: "ho sostenuto Roberta nella raccolta firme e oggi mi trovo a formare la sua lista per le delegate marchigiane. Sono entusiasta di guidare pro-tempore le Donne Democratiche marchigiane"."Nei tempi e nelle modalità che saranno decise dal nazionale in accordo con il regionale - ha proseguito Cecarini - sono pronta altresì a dare continuità al percorso avviato mettendomi a disposizione per l'incarico di Portavoce regionale.

Accoglierò favorevolmente altre eventuali candidature, perché il metodo di scelta democratico rappresenta la bellezza e la ricchezza del nostro Partito che va rivendicato con forza".





