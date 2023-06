Maltempo: sindaco Macerata, in mezz'ora 90 millimetri di pioggia

(ANSA) - MACERATA, 06 GIU - "Quella di ieri sera è stata un'autentica bomba d'acqua, in mezz'ora a Macerata e nelle frazioni di Sforzacosta e Villa Potenza sono caduti 90 millimetri": a dirlo all'ANSA è il sindaco e presidente della Provincia di Macerata, Sandro Parcaroli. "Fortunatamente nessuno si è fatto male, ma faceva paura per come pioveva e i danni nelle due frazioni sono diversi - aggiunge - In queste ore stiamo facendo una ricognizione generale".

"A Sforzacosta è esondato il fosso Narducci, stando ai racconti degli abitanti del luogo non accadeva dal 1960 - racconta Parcaroli - Il livello del torrente è salito di 5-6 metri, allagando case, garage e giardini". "A Sforzacosta - prosegue il sindaco - abbiamo evacuato un anziano e una famiglia con tre figli, inoltre abbiamo ritenuto opportuno chiudere la scuola". "Allagamenti si sono registrati anche a Villa Potenza - dice Parcaroli - Qui ad esondare è stato il canale dell'Enel, allagando garage, cantine e giardini".

"Che non fosse un temporale normale - racconta il sindaco - me ne sono reso conto quando, intorno alle 19, sono uscito dal Comune ed è iniziato a piovere. Dal cielo scendevano dei goccioloni impressionanti, mi sono dovuto rifugiare in un garage, era impossibile stare sotto quella pioggia". Infine, nelle vesti di presidente della Provincia di Macerata, Parcaroli ricorda che il nubifragio di metà maggio "aveva causato danni sul territorio provinciale per circa 7 milioni di euro". (ANSA).