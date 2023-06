Maltempo: qualche locale allagato tra le zone di Ancona e Fano

(ANSA) - ANCONA, 05 GIU - Scrosci di pioggia brevi e improvvisi, intervallati a schiarite, hanno causato disagi oggi in alcune zone delle province di Ancona, Pesaro Urbino e Ascoli Piceno. La grande quantità di pioggia caduta in poco tempo ha creato, in provincia di Ancona, allagamenti in strade, una voragine sulla sede stradale e una piccola frana a Fabriano mentre tra Casine di Ostra, nel Senigalliese, e Polverigi i vigili del fuoco hanno compiuto una decina di interventi per l'allagamento di alcuni locali sotterranei e strade, anche se al momento non si sono grandi criticità.

Sono una ventina gli interventi effettuati dai pompieri in provincia di Pesaro Urbino, in particolare nel Fanese, sempre per qualche piccolo allagamento di cantine o di strada.

Nell'Ascolano, si è registrata la frana di una scarpata con acqua e fango che sono finiti sulla strada provinciale 17 in località Rotella. Al lavoro per i necessari interventi i vigili del fuoco e personale della Provincia. (ANSA).