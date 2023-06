Maltempo: Macerata, danni per 7 milioni di euro a rete viaria

Danni per circa sette milioni di euro alla rete viaria provinciale a Macerata a seguito dell'alluvione del maggio scorso che ha interessato anche le zone di Pesaro, Senigallia e Fermo. La Provincia ha provveduto a una prima stima dei danni, inviata alla Regione Marche per la deliberazione dello stato di emergenza. L'importo complessivo quantificato al momento è di 7.008.000 euro, di cui circa 885.000 già anticipati dalla Provincia per gli interventi di somma urgenza, a cui si aggiungono 2.053.000 euro di lavori ancora da eseguire.

Inoltre, "da una prima ricognizione sommaria, - fa sapere la Provincia - per il ripristino della situazione preesistente l'ondata di maltempo l'ufficio viabilità ha stimato una somma di almeno 4.070.000 euro".

"L'eccezionale ondata di maltempo di maggio ha provocato ingenti danni alla rete viaria provinciale, determinando una situazione di grave emergenza a cui non è possibile far fronte con i mezzi ordinari - spiega il presidente Sandro Parcaroli -.

L'ufficio Viabilità della Provincia si è immediatamente attivato, con interventi di somma urgenza, per attenuare i disagi e scongiurare ulteriori situazioni di pericolo, con diverse strade che sono state prima chiuse e poi via via riaperte a senso unico alternato. Al momento una sola strada, la Provinciale 55 a Gualdo, resta ancora chiusa al traffico. Anche nel comune di Corridonia, si è proceduto alla messa in sicurezza della scarpata franata, adiacente la strada e accanto a una palazzina sgomberata per ragioni di sicurezza dal Comune, a seguito di un sopralluogo del vigili del fuoco".

"Tutto il personale provinciale con funzioni esterne (circa 40 persone), che ringrazio per non essersi mai tirato indietro, è stato costantemente impegnato lungo le strade, ma molto resta ancora da fare con le richieste di riconoscimento dei danni e le relative attività di sopralluogo che continuano ancora oggi - aggiunge Parcaroli -. Per questo abbiamo inviato alla Regione una relazione completa, con le schede di ricognizione dei danni, di modo che tutto venga inoltrato al Governo che speriamo possa riconoscere lo stato di emergenza anche per le Marche, perché da soli non abbiamo le risorse per affrontare questa situazione".

(ANSA).