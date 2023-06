Maltempo: una frana e una voragine in strada a Fabriano

I vigili del fuoco sono intervenuti durante la notte in due diversi interventi nella zona di Fabriano, nell'hinterland di Ancona, a causa delle intense piogge cadute tra ieri sera e questa mattina. Si tratta della terza bomba d'acqua in due settimane nella zona. In questo caso, nella frazione di Attiggio si è formata una piccola frana con un'estensione di circa 150 metri che ha creato qualche problema alla circolazione stradale. Non si riscontrano, comunque, finora, danni a persone o cose. Poco distante lungo via Cupa si è creata una voragine nella pubblica via con una lunghezza di circa due metri. Anche qui non risultano danni a persone o cose. In tutti e due gli interventi la squadra di Fabriano ha provveduto a mettere in sicurezza le aree coinvolte.

Sul posto anche la Polizia Locale ed il personale dell'Ufficio Tecnico del Comune. "Abbiamo registrato qualche nuovo problema ad Attiggio dove i terreni non assorbono più le norme quantità di acqua caduta nelle ultime ore. Stiamo monitorando la situazione", commenta la sindaca di Fabriano, Daniela Ghergo: "abbiamo dovuto chiedere alla Protezione civile regionale scorte supplementari di sacchi di sabbia per proteggere scantinati e garage". (ANSA).