Carabinieri, encomio al comandante della compagnia di Ancona

Encomio semplice per il capitano Manuel Romanelli, comandante della compagnia dei Carabinieri di Ancona, originario di Sulmona (L'Aquila). Il riconoscimento è stato consegnato nel pomeriggio dal Comandante della Legione Carabinieri Marche, in occasione della cerimonia per il 209/o anniversario della fondazione dell'Arma. Romanelli ha condotto recentemente una vasta operazione che ha portato a sgominare una banda criminale con 17 arresti. "Comandante di compagnia carabinieri - si legge nella motivazione di encomio - evidenziando lodevole spirito di servizio, spiccato intuito investigativo ed elevata professionalità, coordinava, partecipando alle principali attività operative, complesse e prolungate indagini che consentivano di disarticolare un gruppo criminale dedito ai reati predatori su tutto il territorio nazionale. L'operazione, che si concludeva con l'arresto in flagranza di tre soggetti e l'emissione di quattordici misure cautelari in carcere, riscuoteva diffusi consensi, esaltando il prestigio dell'istituzione". (ANSA).