Giornata della Bicicletta, a Pesaro si entra gratis al Museo

(ANSA) - PESARO, 02 GIU - Pesaro, pioniera della mobilità su due ruote ecologiche anche grazie agli oltre 100 Km di Bicipolitana, si prepara a festeggiare la Giornata Mondiale della Bicicletta, che ricorre domani, sabato 3 giugno, con l'apertura gratuita, per l'intera giornata, del Museo di via Rossini 26.

Inaugurato un anno fa, il Museo della Bicicletta di Pesaro, luogo della cultura cittadina, racconta, attraverso un percorso emozionante e piacevole per un pubblico di tutte le età, la storia gloriosa del mezzo di trasporto sostenibile per eccellenza.

Nei sotterranei di Palazzo Gradari è possibile ammirare 40 bici da corsa in un excursus cronologico dal 1930 ad oggi, fra cui magnifici pezzi storici in ferro e acciaio come quelli utilizzati dai pionieri del ciclismo di inizio novecento: su tutti il primo "Campionissimo" Costante Girardengo. E poi ancora alcuni esemplari coevi a Coppi e Bartali degli anni Cinquanta, insieme con altri degli anni Sessanta e Settanta quando campioni quali Baldini, Adorni, Motta, Gimondi, Merckx e il pesarese Enrico Paolini (tre volte campione d'Italia) infiammavano le folle con le loro gesta. Esposta anche la bicicletta originale del record dell'ora del 1988 di Francesco Moser appartenente alla collezione Italian Legend Bicycles.

Il Museo sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Info info@pesaromusei.it - 0721 387541. (ANSA).