Ballottaggi: ad Ancona affluenza in calo al 51,74%

(ANSA) - ANCONA, 29 MAG - In calo ad Ancona l'affluenza definitiva dei votanti al ballottaggio per le Comunali nelle 99 sezioni: alle 15, a seggi chiusi, ha votato il 51,74% degli aventi diritto (41778 su 80752) contro il 54,94% del primo turno; nonostante il calo il dato supera di nove punti quello del 2018 quando al secondo turno votò il 42,68%. La sfida attuale per guidare il capoluogo delle Marche è tra Ida Simonella, 56 anni, assessora uscente della giunta dem guidata da Valeria Mancinelli, appoggiata da sei liste per il centrosinistra, e Daniele Silvetti, 50 anni, avvocato, presidente del Parco del Conero, per il centrodestra, supportato da otto liste compresa Ripartiamo dai Giovani, guidata dal candidato sindaco più giovane d'Italia 22enne Marco Battino, con l'apparentamento seguito al primo turno.

Nelle Marche, complessivamente, l'affluenza è risultata in diminuzione 51,80% contro il 56,39% della prima tornata.

Nell'altro Comune al ballottaggio, Porto Sant'Elpidio (Fermo), l'affluenza è in calo di quasi dieci punti (dal 62,19 del primo turno al 52,29% del ballottaggio): al ballottaggio ci sono Massimiliano Ciarpella, sostenuto da una parte del centrodestra (49,5% dei consensi al primo turno) e Paolo Petrini, per il centrosinistra, (27,80% nella prima tornata). (ANSA).