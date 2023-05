Ballottaggi: ad Ancona affluenza in calo alle ore 19

Affluenza in calo per i ballottaggi delle Comunali nelle Marche, alle ore 19, sia nel dato complessivo marchigiano sia nei due Comuni interessati e cioè Ancona (99 sezioni) e Porto Sant'Elpidio (19 sezioni in provincia di Fermo). Finora ha votato nelle Marche il 29,78% degli elettori contro il 34,82% che si era recato alle urne, entro le 19, al primo turno. Le votazioni proseguiranno domani dalle ore 7 alle 15.

Ad Ancona, dove si sfidano Ida Simonella (centrosinistra, 41,28% al primo turno) e Daniele Silvetti (centrosinistra, 45,11%), finora ha votato il 29,66% degli elettori contro il precedente 33,81%. A Porto Sant'Elpidio, dove si confrontano Massimiliano Ciarpella (centrodestra; 49,5% al primo turno) e Paolo Petrini (centrosinistra; 27,80% nella prima tornata elettorale) la percentuale di votanti supera di un soffio il 30% (30,26% contro il 38,92% del primo turno). (ANSA).