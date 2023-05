Ballottaggi: alle ore 12 ad Ancona affluenza in lieve aumento

Nelle Marche affluenza in lieve aumento alle 12 quando aveva votato per i ballottaggi (alle urne il capoluogo di regione Ancona e Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo) il 13,09% degli elettori contro il 12,93% del primo turno. Tendenze piuttosto diverse però nei due centri chiamati alle urne: ad Ancona, dove si sfidano Ida Simonella (centrosinistra) e Daniele Silvetti, l'affluenza è risultata in aumento di circa un punto percentuale (13,26% rispetto al 12,32%); a Porto Sant'Elpidio, che vede contrapposti Massimiliano Ciarpella (centrodestra) e Paolo Petrini (centrosinistra), la quota di votanti finora è invece sensibilmente al di sotto di quella del primo turno (12,41% contro il 15,36%). (ANSA).