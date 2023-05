Ballottaggi: sfida Simonella-Silvetti ad Ancona, 80.752 elettori

Al voto ad Ancona per il ballottaggio delle elezioni comunali sono chiamati 80.752 elettori, corpo elettorale invariato rispetto alla prima tornata: i seggi saranno aperti domenica 28, dalle ore 7 alle 23, e lunedì 29 maggio, dalle ore 7 alle 15. Si sfideranno il candidato sindaco del centrodestra Daniele Silvetti (Fi, Lega, Fdi, Udc, civiche), che al primo turno ha ottenuto il 45,11% dei consensi (19.643 voti), e Ida Simonella, assessora uscente della giunta guidata da Valeria Mancinelli, per il centrosinistra (Pd, Terzo Polo-Riformisti, civiche), che nella prima tornata ha raggiunto il 41,28% (17.979 voti).

Le estrazioni effettuate dalla Commissione elettorale circondariale per il posizionamento dei candidati e delle liste collegate sulla scheda elettorale, hanno determinato la collocazione di Silvetti sulla parte sinistra della scheda e la candidata Ida Simonella sulla destra. A Silvetti sono collegate 8 liste (dopo il collegamento con la lista "Ripartiamo dai giovani"); a Ida Simonella sono collegate sei liste. Il voto dovrà essere espresso con un segno sul nome del candidato sindaco prescelto. Anche per questa tornata saranno impegnati alle urne 406 scrutatori e 105 presidenti di seggio, ai quali sarà corrisposto un nuovo compenso, uguale a quello del primo turno.

"Per il rilascio delle tessere elettorali - fa sapere il Comune - ci si può rivolgere all'ufficio Anagrafe in piazza XXIV Maggio nei seguenti orari: martedì 23 maggio dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 17; mercoledì 24 maggio dalle 9 alle 13; giovedì 25 e venerdì 26 maggio dalle 9 alle 18 con orario continuato; sabato 27 dalle 8 alle 18; domenica 28 dalle 7 alle 23; lunedì 29 dalle 7 alle 15. Per il rilascio della carta d'identità l'ufficio di via Piave 10 sarà aperto in via straordinaria sabato 27 dalle 9 alle 13, domenica 28 dalle 7 alle 23 e lunedì 29 dalle 7 alle 15". (ANSA).