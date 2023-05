Ballottaggi: candidata Ida Simonella ha votato ad Ancona

(ANSA) - ANCONA, 28 MAG - Ad Ancona la candidata sindaca per il centrosinistra Ida Simonella, assessora uscente della giunta guidata dalla dem Valeria Mancinelli, ha votato alle 10 al seggio numero 16 nella scuola primaria "Faiani". Simonella (Pd, Terzo Polo-Riformisti, civiche), 41,28% (17.979 voti) al primo turno, sfida al ballottaggio Daniele Silvetti, avvocato e presidente del Parco del Conero, (Fi, Lega, Fdi, Udc, civiche), 45,11% (19.643 voti) nella prima tornata, atteso in mattinata per votare al seggio numero 22 delle scuola primaria e dell'infanzia "Montessori" di Ancona. (ANSA).