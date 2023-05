88enne a candidata Ancona, 'non cedete il Faro del Cardeto'

(ANSA) - ANCONA, 28 MAG - "Con quale spirito sono venuta a votare? Sono venuta a vedere cosa succederà al vecchio Faro del Cardeto. Mi raccomando che non sia ceduto a un ristoratore. Io sono la figlia del vecchio custode". Alle scuole Faiani di Ancona, dove ha votato stamattina la candidata di centrosinistra Ida Simonella (Daniele Silvetti, candidato del centrodestra, ha invece votato alle Montessori), c'era anche una 88enne che si è intrattenuta a parlare con l'aspirante sindaca.

L'anziana, Lorenzina Bedina, è arrivata poco prima delle 11, accompagnata dalla figlia per votare, e poi ha incontrato Simonella all'uscita dal seggio; le ha raccontato parte della storia della propria famiglia e ha chiesto lumi sul futuro del vecchio Faro. Simonella l'ha rassicurata che non vi verrà realizzato nessun ristorante. La 88enne ha ricordato gli anni in cui, con la famiglia, ha abitato al Faro, fino agli anni '50 quando poi se ne dovettero andare via perché franava.

Simonella e Silvetti, nei rispettivi seggi, hanno ricevuto attestati di stima e messaggi di incoraggiamento da persone che si trovavano lì per votare. Abbracci, sorrisi, strette di mano e selfie chiesti a Silvetti al seggio 22 in via Podgora dove è arrivato con la moglie e una delle due figlie per votare. Anche per Simonella, messaggi accorati e l'in bocca al lupo affettuoso di alcune elettrici, oltre al monito della 88enne sul vecchio Faro del Cardeto. (ANSA).