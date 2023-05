Ballottaggi: Marche, seggi aperti ad Ancona e Porto Sant'Elpidio

(ANSA) - ANCONA, 28 MAG - Nelle Marche seggi aperti ad Ancona, unico capoluogo di regione in Italia al voto in questa tornata, e Porto Sant'Elpidio (Fermo) per i turni dei ballottaggi alle Comunali, con votazioni oggi dalle ore 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Ad Ancona la sfida è tra Ida Simonella, assessora uscente, per il centrosinistra (Pd, Terzo Polo-Riformisti, civiche), 41,28% (17.979 voti) al primo turno, e Daniele Silvetti (Fi, Lega, Fdi, Udc, civiche), 45,11% (19.643 voti) nella prima tornata.

A Porto Sant'Elpidio ballottaggio tra Massimiliano Ciarpella, sostenuto da una parte del centrodestra (49,5% dei consensi al primo turno) e Paolo Petrini, per il centrosinistra (27,80% nella prima tornata). Determinanti saranno i voti del terzo classificato: Gian Vittorio Battilà, sostenuto dal resto del centrodestra (22,7%). (ANSA).