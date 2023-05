Ballottaggi: ad Ancona affluenza in calo a 39,35% alle 23

(ANSA) - ANCONA, 29 MAG - La prima giornata di ballottaggio si è chiusa con l'affluenza in calo ad Ancona a 39,35% rispetto al primo turno (42,19%).

Flessione anche più vistosa a Porto Sant'Elpidio (Fermo), l'altro Comune marchigiano dove si va al ballottaggio: 41,48% iris era alle 23 rispetto a 48,27% del primo turno.

Alle 7 di stamane sono stati riaperti i seggi: 99 ad Ancona, 19 a Porto Sant'Elpidio. Si vota fino alle 15, poi gli scrutini.

Nel capoluogo marchigiano, l'unico di regione, il duello è tra l'assessore uscente Ida Simonella, per il centrosinistra (Pd, Terzo Polo-Riformisti, civiche), 41,28% (17.979 voti) al primo turno, e Daniele Silvetti (Fi, Lega, Fdi, Udc, civiche), 45,11% (19.643 voti) nella prima tornata.

A Porto Sant'Elpidio ballottaggio tra Massimiliano Ciarpella, sostenuto da una parte del centrodestra (49,5% dei consensi al primo turno) e Paolo Petrini, per il centrosinistra (27,80% nella prima tornata). (ANSA).