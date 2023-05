Terremoto: muore il fotografo del sisma 'vivente'

(ANSA) - FANO, 05 MAG - E' morto oggi pomeriggio a Fano (Pesaro Urbino) probabilmente a causa di un infarto, Tommaso Della Dora, 42 anni. Era il segretario del Pd cittadino, ma alle popolazioni delle zone terremotate del Centro Italia colpite dal sisma del 2016, e di quello dell'Aquila del 2009 era noto per la pagina facebook "Quando la terra trema", in cui aveva documentato con le sue foto, a colori e in bianco e nero, con video, testi e testimonianze la devastazione portata dal terremoto ad Amatrice, Accumoli, Arquata, Visso, Ussita, Camerino, Campotosto, Castelluccio di Norcia, il dolore delle comunità e la loro voglia di rialzarsi. Educatore, laureato in comunicazione e nuovi media all'Università di Urbino, appassionato di fotografia, Della Dora viveva a Fano, ma si recava con regolarità nel cratere sismico per "raccontare le zone colpite da forti terremoti in Italia, oggi come ieri, raccontare con immagini e parole quello che succede, far sentire a chi osserva e legge l'odore, il colore, le emozioni di queste terre martoriate".

Era entrato in tutte le zone rosse. Le foto sono disponibili sul suo sito e sono state pubblicate su alcuni giornali: cumuli di rovine, paesaggi desolati e 'lunari' dopo la rimozione delle macerie. Ci sono state anche mostre, tutto gratuitamente. Più che una passione la sua era un vera e propria missione: le ultime foto sulla pagina sono state pubblicate il 6 aprile, in occasione dell'anniversario del terremoto dell'Aquila. Pochi giorni prima aveva fatto un altro giro nelle regioni colpite dal sisma del 2016: Marche, Lazio, Umbria, Abruzzo, per verificare l'andamento della ricostruzione. "Il mio lavoro finirà quando vedrò tutti i borghi ricostruiti. Penso che ce la farò" aveva detto all'ANSA nel 2021, intervistato in occasione dei 5 anni dal terremoto. Purtroppo non ce l'ha fatta.

(ANSA).