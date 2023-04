Comunali: i Riformisti con Simonella, obiettivo governare

(ANSA) - ANCONA, 01 APR - Quello che non è riuscito (ancora) a livello nazionale, si farà ad Ancona alle prossime comunali: Azione, Italia Viva e Partito Socialista Italiano corrono insieme con un unico simbolo e la definizione "Riformisti" a sostegno della candidata sindaca del centrosinistra Ida Simonella. Tra i candidati consiglieri comunali gli uscenti Tommaso Fagioli (Azione) e Matteo Vichi (Psi).rgio Carrescia.

"Siamo partiti - ha detto Simonella - dalla sostanza. Prima abbiamo fatto il programma, poi abbiamo chiesto a tutti chi ci stava e chi no. Il programma era anche divisivo, ma noi non corriamo solo per vincere, vogliamo governare. E si governa dicendo quello che si vuole e si può fare, non con slogan o concetti come quello della 'filiera istituzionale', che oltre che squalificanti per Ancona sembrano anche non funzionare già, basti vedere cosa sta accadendo tra Governo centrale e Regione sulla Falconara-Orte". Ad Ancona forze politiche separate e divise altrove, hanno trovato punti di contatto e una alveo comune nel centrosinistra. Punti di contatto che sono "la serietà nel fare le cose," con 80 milioni di euro per "i cantieri, la mobilità cittadina e le nuove esigenze della città" e "radici". A fianco di Simonella i coordinatori regionali di Italia Viva Fabiola Caprari e Fabio Urbinati, Fagioli e Vichi.

In lista pensionati, avvocati, imprenditori, operai, 16 donne e 16 uomini, con un profilo variegato dal punto di vista socioculturale, accomunati dalla volontà di sostenere Ida Simonella e di respingere "la destra". Tra i candidati :, Adriana Biagiarelli Stecconi, Cristiano Candelaresi, Costanza Costanzi, Marina Maurizi. (ANSA).