Vincitrice di The Voice Kids ricevuta in Comune a Civitanova

(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE, 29 MAR - Melissa Agliottone, vincitrice della prima edizione di The Voice Kids, il talent show condotto da Antonella Clerici, è stata ricevuta in Comune dal sindaco di Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica e dall'assessore ai Servizi sociali Barbara Capponi. "Tanti complimenti a Melissa - ha detto Ciarapica -. Vederla sul quel palco è stato motivo di grande orgoglio e soddisfazione, ha saputo incantare ed emozionare tutti con la sua straordinaria voce". Durante l'incontro il sindaco ha ricordato come la bravura di Melissa fosse già emerso dalle selezioni di ToC- Talent of Civitanova dove conquistò il podio. "Un vero talento - ha aggiunto Ciarapica -. Le auguro un futuro pieno di traguardi che sono certo arriveranno". Melissa, sin da subito ha conquistato il pubblico di The Voice Kids prima con la sua interpretazione di "Shallow", il brano di Bradley Cooper e Lady Gaga, colonna del film "A Star is Born" e poi al piano con "Fallin'" di Alicia Keys.

"Un piacere poter incontrare la giovane e talentuosa Melissa - ha osservato l'assessore Capponi - che con la sua semplicità presenta alla comunità un modello di giovane che si impegna per valorizzare il suo talento con determinazione, costanza ed umiltà".

Melissa, 12 anni di Sant'Elpidio al Mare, da sempre legata a Civitanova dove il padre è titolare di una nota barberia cittadina, frequenta la scuola media Annibal Caro e la scuola di canto di Roberta Faccani per canto, pianoforte e batteria.

(ANSA).