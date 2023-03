Terremoto: a Macerata un hub educativo con Fond. Andrea Bocelli

(ANSA) - ANCONA, 21 MAR - L'ente filantropico Andrea Bocelli Foundation e il Comune di Macerata hanno presentato stamani il nuovo "Abf hub educativo", progetto che prevede la costruzione di una nuova struttura per la scuola dell'infanzia e un intervento di riqualificazione urbana sul polo già esistente.

L'obiettivo è che il complesso scolastico di Sforzacosta apra le sue porte al quartiere e diventi un centro di incontro, creativo e culturale, per l'intera comunità. "Questo progetto è il frutto di una stretta collaborazione tra pubblico e privato - ha spiegato Laura Biancalani, direttore generale Abf - ed è grazie alla sinergia che sin da subito si è instaurata con il Comune di Macerata, lavorando fianco a fianco, che l'Hub educativo 0-11 rappresenterà una vera e propria rigenerazione per Sforzacosta, come nuovo punto di riferimento per tutta la comunità". La struttura si svilupperà su più dimensioni: la nuova scuola dell'infanzia, che avrà spazi dedicati e una sezione per il nido; la scuola primaria già esistente, le cui aule verranno ripensate e in cui saranno creati dei laboratori di musica, arte e tecnologia - propri dei progetti educativi Anf - aperti sia alla didattica sia all'utenza esterna; il giardino e gli spazi all'aperto che, oltre ad ospitare le attività scolastiche, faranno da trait d'union tra l'Hub e l'esterno. "Ringraziamo la Fondazione Andrea Bocelli per quanto ha fatto e continua a fare per il nostro territorio e per aver scelto, in questo nuovo e ambizioso progetto, la città di Macerata - ha detto il sindaco Sandro Parcaroli -. Il nuovo hub educativo che sorgerà a Sforzacosta rappresenta un intervento di edilizia scolastica e, più in generale, di riqualificazione della frazione a testimonianza dell'attenzione dell'amministrazione anche alle aree periferiche della città". A partire dal 2018, dopo Sarnano, Muccia, Camerino e San Ginesio, quello di Sforzacosta è il quinto intervento di ricostruzione per la Andrea Bocelli Foundation nelle zone del sisma 2016. (ANSA).