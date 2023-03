Alluvione Marche: a Senigallia 12 milioni euro di indennizzi

(ANSA) - SENIGALLIA, 20 MAR - Accreditati al Comune di Senigallia (Ancona) 12,76 milioni di euro, primo indennizzo per famiglie e imprese danneggiate dall'alluvione del 2022. A darne notizia è il sindaco Massimo Olivetti che specifica come l'importo - parte dei 97 milioni di euro stanziati dal governo - sia determinato sulla base del modelli B1 e C1 compilati da privati e aziende. La somma massima è di 5mila euro a privato e di 20mila euro a impresa. La novità è che potranno essere elargiti anche ai beneficiari del contributo di autonoma sistemazione (Cas), a coloro che sono dovuti andare fuori della propria abitazione poiché inagibile o insalubre dopo gli eventi del 15 settembre 2022 e che avevano nel modello regionale indicato alternativamente o l'una o l'altra modalità di ristoro.

La platea di beneficiari sale a Senigallia da 635 a 810 nuclei per un indennizzo tra i 3 e i 4 milioni. Dovranno essere recuperate dal Comune le spese affrontate in somma urgenza per la pulizia delle strade, lo sgombero di garages e cantine alluvionate e lo smaltimento dei rifiuti: operazioni che hanno dato luogo a debiti fuori bilancio per 7,4 milioni di euro.

Soddisfatto il sindaco Olivetti: "Notizia estremamente positiva, testimonia il mantenimento degli impegni presi". Cittadini e imprese dovranno comunicare le coordinate bancarie per far accreditare i rimborsi. (ANSA).