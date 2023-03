Terremoto: al via cantiere hub di San Ginesio per Snai

(ANSA) - SAN GINESIO, 02 MAR - Avviati i lavori per l'hub di San Ginesio (Macerata), in località Pian di Pieca. "Un intervento atteso e importante per la Strategia Nazionale Aree Interne (Snai) dell'alto Maceratese, poiché rappresenta un primo passo concreto verso la ripartenza, dal punto di vista turistico, di questi territori, che sono un fiore all'occhiello per tutta la regione, e che meritano infrastrutture in grado di valorizzarli: ha detto il sindaco Giuliano Ciabocco. "L'hub - ha spiegato - rientra in un progetto di riqualificazione complessiva di Pian di Pieca, con nuovi marciapiedi realizzati, una pista ciclabile per la fruizione di sentieri che introducono al Parco nazionale dei Monti Sibillini e, più in generale, una politica di conservazione ambientale sempre in ottica di promozione turistica". All'avvio del cantiere era presente anche Alessandro Gentilucci, presidente dell'Unione montana Marca di Camerino, soggetto capofila della Strategia. "È un risultato straordinario ed una grande emozione essere qui oggi - ha sottolineato Gentilucci -. Ripartiamo da San Ginesio, luogo centrale condiviso da tutti i sindaci della Strategia, dopo il blocco causato dagli eventi sismici del 2016". "Proseguiremo poi con gli altri due hub di Muccia e Monte San Martino, sempre con il medesimo obiettivo: realizzare un nodo scambio intermodale tra trasporto pubblico e privato, con area sosta, punto informativo, noleggio mezzi, vetrina prodotti locali, uno spazio multifunzione dove il turista verrà accolto e guidato alla scoperta dei territori circostanti nella logica della mobilità dolce e della sostenibilità", ha aggiunto Gentilucci. "L'hub di San Ginesio sarà realizzato entro il mese di luglio. Un ringraziamento va alla Regione che, attraverso il Psr Marche, ha reso possibile il finanziamento dell'opera, compartecipata anche dalle amministrazioni comunali, a rafforzare il concetto di rete di tutto un territorio che, grazie alla Strategia nazionale aree interne, cerca di affrontare, in una logica d'insieme, la valorizzazione dell'alto Maceratese", è stato evidenziato nel corso della presentazione del cantiere. (ANSA).