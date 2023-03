Aggredisce il padre e minaccia i genitori, finisce in carcere

(ANSA) - ANCONA, 02 MAR - Un 25enne è stato arrestato dalla polizia e rinchiuso nel carcere di Montacuto ad Ancona dopo avere minacciato e aggredito il padre, "reo" di non consegnargli una somma di denaro da lui richiesta. Gli agenti della Volante sono intervenuti in un negozio di via Torresi, su segnalazione del padre. Hanno trovato il giovane che stava dando in escandescenze. Inutili i tentativi di riportarlo alla calma: ha sferrato un calcio alla porta, poi ha avuto uno scatto verso il padre, minacciando lui e la madre. E' stato trattenuto dai poliziotti, uno dei quali è stato spintonato dal 25enne che ha cominciatoanche a sferrare calci e pugni. Il giovane ha vari precedenti penali (droga e danneggiamenti) e di polizia, tra cui un Avviso Orale emesso dal questore di Ancona nonché un Foglio di Via Obbligatorio con Divieto di Ritorno nel Comune di Ancona fino al 2024. Aveva già minacciato i genitori in passato, che più di una volta si erano rivolti alle forze di polizia. E' stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e denunciato per violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e per violazione delle misure di prevenzione.

