Ucraina:Pesaro,manifestazioni per pace e anniversario invasione

(ANSA) - PESARO, 24 FEB - Ad un anno dallo scoppio del conflitto che ha colpito il cuore dell'Europa, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci è sceso in piazza per la pace e per l'Ucraina. "Da subito non abbiamo avuto dubbi da quale parte stare. Quando c'è un Paese che invade un popolo sovrano e inerme, si sta dalla parte di chi resiste", ha ricordato il sindaco, presenziando alle due manifestazione organizzate a Pesaro: in piazza del Popolo "Europe for Peace" e in piazzale Lazzarini "Una Luce per l'Ucraina". "Il messaggio che deve emergere oggi, dalle nostre piazze e da quelle italiane, è quello del cessate il fuoco - ha aggiunto -. Perché finché non ci sarà, non si potrà aprire un negoziato per una pace giusta, che veda rispettata la dignità e l'identità del popolo ucraino.

Noi continueremo a stare vicino a chi resiste, come abbiamo fatto in questi mesi - ha detto ancora -. Pesaro ha da subito aperto le braccia accogliendo tante famiglie e studenti di Kharkiv, come noi città Creativa della Musica Unesco.

Contemporaneamente da qui è partita l'iniziativa di 'Comune adotta Comune', per aiutare le città ucraine nella fase della resistenza e di ricostruzione". "La causa del popolo ucraino è la causa della democrazia, chiunque creda nella democrazia e nella libertà non può che stare al fianco del popolo ucraino.

Viva l'Ucraina e viva la pace". (ANSA).