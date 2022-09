Maltempo: Cri lancia campagna raccolta fondi per le Marche

La Croce Rossa Italiana lancia una campagna urgente di raccolta fondi per l'emergenza nelle Marche.

Sono numerosi i mezzi messi in campo dalla Cri sin dalle prime ore per le attività di messa in sicurezza e sgombero dei materiali dalle abitazioni alluvionate, tra cui le cinque idrovore partite dai centri di Roma e Avezzano, oppure i minibus per il supporto ai ragazzi nel trasferimento da e per gli istituti scolastici. Ad oggi sono circa 300 gli operatori e i volontari coinvolti, presenti anche nei centri di accoglienza allestiti. Attivati, poi, diversi operatori psicosociali Cri, con particolare attenzione alle famiglie che hanno avuto decessi. Attiva e costante la consegna dei pasti.

"I nostri volontari e operatori, i nostri mezzi, i nostri soccorritori - ha sottolineato Francesco Rocca, Presidente della Croce Rossa Italiana - sono sui luoghi colpiti sin dalle prime ore e ci resteranno fino a quando ci sarà bisogno.

Sosteniamoli". Per donare si può utilizzare il sito della Croce Rossa Italiana a questo link https://cri.it/alluvione-marche.

"Sin dalle prime ore abbiamo attivato uomini e Mezzi - ha raccontato Andrea Galvagno, Presidente Croce Rossa Marche - per essere al fianco dei nostri territori e delle nostre comunità così tragicamente colpite. Non ci siamo mai fermati perché le necessità crescono di ora in ora. La solidarietà che abbiamo ricevuto finora è tanta, - ha concluso - siamo certi che continuerà". (ANSA).