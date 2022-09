Droga: piantagione canapa indiana a Penna San Giovanni

(ANSA) - MACERATA, 19 SET - I finanzieri del Gruppo di Macerata hanno scoperto una piantagione di canapa indiana e sequestrate piante di marijuana in coltivazione oltre a circa mezzo chilo della stessa sostanza già essiccata a Penna San Giovanni. La scoperta nell'ambito dei servizi, di controllo del territorio, rafforzati a seguito di quanto concordato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. I militari hanno effettuato un sopralluogo nei pressi di un casolare di campagna isolato, apparentemente disabitato, nell'entroterra maceratese. Le piante, dell'altezza di oltre 2 metri, sono state rinvenute all'interno dell'orto adiacente, coltivate a cielo aperto, abilmente occultate da altra vegetazione. Durante una perquisizione nel casolare, i carabinieri hanno trovato circa mezzo chilo di infiorescenze di marijuana, già essiccata e identificato, quale coltivatore e detentore della stessa, un cittadino di nazionalità italiana, già gravato da precedenti di polizia specifici legati al traffico e di sostanze stupefacenti. E' stato denunciato al pm di turno della Procura di Macerata. (ANSA).