Elezioni: De Poli (Udc), far contare le Marche a Roma

(ANSA) - ANCONA, 14 SET - Il presidente dell'Udc Antonio De Poli scende in campo come candidato del centrodestra (con il raggruppamento Noi Moderati) nel collegio uninominale per il Senato di Marche Nord (Ancona, Pesaro Urbino). Un candidato "di spessore" che viene dal Veneto, "ma non calato dall'alto - secondo il presidente del Consiglio regionale delle Marche Dino Latini, intervenuto come capogruppo regionale Udc, durante un incontro con la stampa - quanto un uomo di territorio che si è spostato da un territorio all'altro". De Poli, in passato sindaco, europarlamentare e ora senatore uscente, ha accettato la sfida di rappresentare "tutto il centrodestra" nel collegio senatoriale e mette la sua esperienza a disposizione per assicurare un maggiore collegamento tra le Marche e "Roma, il Parlamento e il Governo", di cui la regione ha bisogno "come il pane". "Nessuno nasce imparato - ha osservato -, bisogna sapere ascoltare, capire, comprendere per poi dare le risposte necessarie. Accetto la sfida con umiltà, ma anche con fermezza".

Ad agevolarlo, la somiglianza tra il tessuto produttivo veneto e quello marchigiano. Le priorità sono "l'emergenza" del caro energia e le infrastrutture, "tema strategico" e storico punto debole delle Marche. (ANSA).