Dopo Cortina, vacanze nelle Marche per Ilary Blasi

(ANSA) - ANCONA, 14 AGO - Passeggia spingendo un passeggino, con uno spolverino maculato, tra le bancarelle, poi fotografa i vicoli e la Taverna della Rocca, a Frontone e posta immagini con la nonna Marcella inviando video simpatici sul gatto Dior perché "noi con i nomi - dice su una storia del profilo Instagram - abbiamo molta fantasia". Lei è Ilary Blasi, la showgirl più fotografata nelle ultime settimane dopo l'annuncio della fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Da qualche giorno sta trascorrendo le vacanze estive tra Cagli e Frontone (Pesaro e Urbino), luoghi d'origine dei suoi genitori e non si sottrae ai cittadini che la fermano e le chiedono una foto. Sorride e si diverte.

Nelle Marche è arrivata dopo il safari con i figli, in Tanzania, e dopo il soggiorno nelle Dolomiti, sul Lago di Braies e a Cortina. Del suo arrivo hanno dato notizia anche alcuni media locali e la sua presenza nell'Urbinate è confermata anche dalle storie che Ilary sta postando sui suoi profili social.

Ecco che viene fotografata mentre beve un caffè osservando il panorama dalla casa della nonna. Ieri era in piazza a Cagli, nel clou del Palio dell'Oca. (ANSA).