Fiamme in una farmacia a Pesaro, spente da Vvf

(ANSA) - ANCONA, 27 LUG - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in via del Novecento a Pesaro per un principio di incendio in una farmacia. Le fiamme sono state spente in fretta ma a scopo precauzionale sono state evacuate tutte le persone presenti sia al piano superiore sia nei locali adiacenti. Non risultano persone coinvolte. Da accertare le cause che hanno generato le fiamme. (ANSA).