Tennis: Wta Budapest; Cocciaretto fuori nei quarti

(ANSA) - BUDAPEST, 15 LUG - Elisabetta Cocciaretto non ce l'ha fatta a raggiungere le semifinali dell' 'Hungarian Grand Prix', torneo Wta 250 con un montepremi di 251.750 dollari sulla terra rossa di Budapest. La 21enne giocatrice marchigiana, n.118 del mondo, ha perso per 6-4 6-3, in poco meno di un'ora e mezza di gioco, contro la statunitense di origini croate Bernarda Pera, n.130 del ranking. (ANSA).