Covid: nelle Marche +3.076 nuovi casi, +11 ricoveri, 2 decessi

(ANSA) - ANCONA, 07 LUG - Restano alti i numeri legati al covid nelle Marche, con 3.076 nuovi casi in un giorno, il tasso di incidenza cumulativo che continua a salire arrivando a 1.122,47 su 100mila abitanti (ieri era 1.062,70), secondo i dati della Regione Marche. Continuano a crescere, dopo il calo di ieri, anche i ricoverati, che sono 147, +11 rispetto a ieri: 6 in terapia intensiva, 15 in semi intensiva, 126 in reparti non intensivi. Ci sono poi 47 persone in osservazione nei nei pronto soccorso, mentre sono 6 gli ospiti di strutture territoriali di area post critica. Sono stati inoltre registrati due nuovi decessi legati al covid e il totale delle vittime arriva a 3.948. Nuova impennata di isolamenti domiciliari e quarantene: da 21.869 salgono a 23.369, di cui 273 con sintomi. (ANSA).