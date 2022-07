Siccità: Comune Ancona, ordinanza limitazione prelievi acqua

La sindaca di Ancona Valeria Mancinelli ha firmato l'ordinanza che dispone limitazioni all'uso dell'acqua. Ciò in considerazione dell'andamento meteorologico "che ha determinato, ad oggi, nelle varie porzioni del territorio marchigiano condizioni di siccità idrologica relativa alle portate dei corsi d'acqua e delle sorgenti, con tendenza al peggioramento". L'ordinanza - in vigore fino al 30 settembre 2022 o a diversa comunicazione - dispone di "limitare l'irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e prati, consentendola per non più di tre giorni alla settimana ed escludendo l'intervallo dalle ore 7 alle 22".

Dispone divieti per: lavaggio di aree cortilizie e piazzali, salvo per i servizi pubblici di igiene urbana, con la raccomandazione di effettuare tali attività dopo il tramonto; lavaggio privato di veicoli a motore con l'esclusione di quello svolto da impianti di autolavaggio autorizzati; riempimento di fontane ornamentali e vasche da giardino su aree private; riempimento di piscine su aree private, salvo quelle legate ad attività economiche turistiche o sportive; usi dell'acqua diversi da quello domestico, igiene personale e abbeveraggio animali.

Riconoscendo la "massima importanza della collaborazione attiva di tutti i cittadini e attori coinvolti", con il provvedimento la sindaco "invita la cittadinanza a adottare comportamenti volti a un uso razionale e corretto dell'acqua per evitare inutili sprechi. L'ordinanza sarà a breve pubblicata nell'albo pretorio e nel sito istituzionale.

L'atto "prende le mosse dalla nota della Regione con cui si invitano i Comuni a emanare apposita ordinanza, valida almeno fino al 30 settembre (o fino a diversa comunicazione) per "limitare dei prelievi di acqua da pubblico acquedotto per un uso razionale e corretto dell'acqua, per evitare inutili sprechi, e dalla nota della Ato n. 2 "Marche Centro - Ancona" Servizio Idrico Integrato in cui si attesta che nel territorio Ato 2 Marche Centro - Ancona, l'attuale stato di "severità idrica", "non presenta per il momento elementi di criticità estrema ed è sostanzialmente in linea con quella dello scorso anno 2021, seppure in peggioramento sulla base delle previsioni dei modelli metereologici". (ANSA).