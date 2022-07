Covid: Marche, +10 ricoveri in 24ore, incidenza sale a 917

(ANSA) - ANCONA, 04 LUG - Altra impennata di ricoveri per Covid-19 nelle Marche (+10; +19 in 2 giorni): ora nella regione ci sono 131 degenti di cui cinque in Terapia intensiva (-1), 11 in Semintensiva (invariati) e 115 in reparti non intensivi (+11). In un giorno, fa sapere la Regione, sono stati registrati 1.017 positivi sulla base di 2.115 (13.795 casi invece in 7 giorni) e l'incidenza è salita da 895,68 a 917,22. Un decesso correlato alla pandemia e il totale regionale di vittime sale a 3.942.

Nelle Marche ci sono anche 40 persone in osservazione nei pronto soccorso e 19 ospiti di strutture territoriali mentre gli isolamenti domiciliari schizzano a 18.483 (+646). (ANSA).