Covid: Marche, ricoveri oltre quota 100 (+23), incidenza 737

Impennata di ricoveri con Covid-19 nelle Marche: nell'ultima giornata +23 degenti che superano ora quota 100 (106 rispetto agli 83 di ieri) mentre l'incidenza sale da 679,19 a 737,03). In 24ore, fa sapere ancora la Regione, sono 2.177 i positivi rilevati (11.085 nell'ultima settimana) sulla base di 4.880 tamponi. Si sono inoltre registrati due decessi correlati al Covid e il totale regionale di vittime raggiunge i 3.939.

Nelle Marche ci sono cinque persone ricoverate in Terapia intensiva (+1 rispetto a ieri), sette in Semintensiva e 94 in reparti non intensivi (+22). Ci sono poi 21 persone in osservazione nei pronto soccorso e 19 ospiti di strutture territoriali per post-critici. Il totale degli isolamenti domiciliari è di 14.912 (+1.286). (ANSA).