Pigini, nuovo tomaificio a Recanati

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Gucci amplia la sua produzione con il nuovo stabilimento che verrà costruito a Recanati da Pigini e che sarà specializzato alla produzione di tomaie per calzature del marchio e che sarà a pieno regime entro tre anni. Oltre alla componente produttiva, la nuova struttura punta alla formazione di manodopera giovane e specializzata.

Le nuove attività formative saranno parte del progetto Gucci École de l'Amour, che prevede anche la Scuola di Fabbrica, un percorso bimestrale svolto nelle fabbriche Gucci e mirato alla formazione di "operatori di produzione" e figure specializzate in operazioni di pelletteria e calzature.

"In linea di continuità con il nostro impegno nella filiera, vogliamo offrire il nostro contributo per riabilitare i mestieri artigianali agli occhi dei giovani, offrendo loro un'opportunità̀ formativa unica e percorsi professionali stimolanti, in un contesto orientato al futuro" ha commentato Massimo Rigucci, Ceo Artlab & Leather Goods, Shoe, Jewelry Industrial Operations di Gucci. (ANSA).